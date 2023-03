I corgi della Regina Elisabetta che fine hanno fatto? Sarah Ferguson (che li ha adottati): «Percepiscono il fantasma della sovrana»

Sarah Ferguson, che ha adottato i due corgi della regina Elisabetta quando Sua Maestà è morta a settembre, ha detto che crede che i due cani percepiscano la presenza della defunta sovrana quando apparentemente «abbaiano al nulla». In un'intervista con la rivista People per promuovere il suo nuovo romanzo di finzione, A Most Intriguing Lady, Fergie, che vive ancora con il suo ex marito, il principe Andrea, afferma che la regina era il suo "idolo totale".

Il "fantasma" di Elisabetta

Lei e Andrea hanno preso i cani dopo la morte della regina perché sono stati proprio Andrea e le loro figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, a dare i cuccioli alla regina: «I corgi sono icone nazionali, quindi ogni volta che corrono a caccia di uno scoiattolo, vado nel panico. Ma sono gioie totali, e penso sempre che quando abbaiano davanti a niente, e non ci sono scoiattoli in vista, credo che sia perché la regina sta passando di lì».

Chi si prende cura di loro



I due cagnolini si chiamano Muick e Sandy e sono gli ultimi due corgi regalati alla regina Elisabetta dopo la morte del principe Filippo. Pare che siano rimasti con lei fino alla fine, a farle compagnia anche negli ultimi istanti di vita al castello di Windsor, vigilando fedelmente su di lei. Nei suoi 70 anni di regno, la regina ha posseduto almeno 30 corgi: di questi, Muick le è stato regalato da suo figlio Andrew insieme a un altro cucciolo di nome Fergus. Fergus, però, è morto dopo appena tre mesi, ma grazie all'intervento della principessa Beatrice, è stato prontamente regalato alla sovrana un altro corgi, Sandy. I due cani seguivano la Regina Elisabetta ovunque, sono stati presenti anche al funerale.