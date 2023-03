Belve, stasera in tv su Rai2 le interviste di Francesca Fagnani: ospiti e anticipazioni di martedì 14 marzo

Stasera in tv, martedì 14 marzo, quarto appuntamento con «Belve», il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, alle 21.20 su Rai 2. Lo sgabello più scomodo della tv italiana torna ad "accogliere" i suoi ospiti.

Stasera stando alle anticipazioni gli ospiti saranno Heather Parisi, Concita De Gregorio e Gabriel Garko. Arricchiranno la puntata anche il monologo di Michela Andreozzi, le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Sono tornati i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.