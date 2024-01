Christian Oliver, l'attore di «Squadra Speciale Cobra 11» muore con le due figlie in un incidente aereo ai Caraibi

L'attore tedesco naturalizzato statunitense Christian Oliver, le sue due giovani figlie e il pilota sono morti in un incidente aereo vicino a un'isola del Mar dei Caraibi. L'annuncio della tragedia è stato dato dalla polizia reale dell'isola caraibica di St. Vincent e Grenadine, come riferisce «Variety». Oliver, il cui vero nome era Christian Klepser ed era nato in Germania, aveva 51 anni ed era noto come protagonista del telefilm «Squadra Speciale Cobra 11» e del film «Speed Racer». Le sue figlie, Madita e Annik Klepser, avevano rispettivamente 10 e 12 anni. Nello schianto è morto anche il pilota Robert Sachs.

L'incidente aereo

Erano gli unici passeggeri a bordo di un piccolo aereo monomotore di proprietà dello stesso Sachs.

L'autopsia

I corpi di Oliver, delle sue figlie e di Sachs sono stati recuperati dalla Guardia Costiera e successivamente dichiarati morti da un ufficiale medico. Sono stati trasportati a St. Vincent e portati all'obitorio di Kingstown, dove verranno effettuati gli esami autoptici per determinare le cause esatte della morte.