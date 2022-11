Domenica 20 Novembre 2022, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 16:30

Già da un anno circa è in vendita ma ancora nessun acquirente si è fatto vivo. Parliamo della meravigliosa villa dell’attore Christian De Sica a Capri. L’agenzia specializzata in dimore principesche e milionarie, la Lionard Luxury Real Estate tiene da esattamente un anno l’immobile nella lista di quelli per i quali è aperta la vendita, rigorosamente a trattativa privata.

L’attore e regista, figlio dell’indimenticabile Vittorio De Sica e marito di Silvia Verdone, sorella di Carlo, possiedono l’immobile dal 1996: 250 metri quadrati di interni, su due piani, 3 camere, 4 bagni e ben 2mila metri quadrati di giardino agrumeti e olivi. Più una dependance con Spa.

La casa fa parte de "I quattro venti", una delle dimore storiche che hanno contribuito al mito dell’isola azzurra: progettata e fatta costruire alle pendici del monte Solaro tra il 1900 e il 1903 dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder fu poi venduta a un altro artista americano, Earl Henry Brewster che vi ospitò tra gli altri l’autore de "L’amante di lady Chatterley", lo scrittore inglese D.H.Lawrence.

Dall’alto della sua posizione panoramica, lo sguardo si perde verso l’orizzonte, sul quale spicca il suggestivo profilo del Vesuvio. Raggiungibile facilmente dal porto sia a piedi, con una piacevole passeggiata di pochi minuti dalla famosa piazzetta, sia in auto da un secondo accesso, questa prestigiosa dimora vanta esclusive terrazze che sovrastano l’intera isola, offrendo una vista unica sui suoi scorci pittoreschi e sull’azzurro del mare. Lo splendido giardino privato che circonda la villa è un trionfo di profumi e di colori tipici di questa terra, arricchito da piante di limoni, cespugli di rose e di lavanda, con maestosi olivi che regalano zone ombreggiate e indiscussa privacy.

In molti si chiedono come sia possibile che un simile gioiello sia rimasto ancora invenduto ma la risposta è abbastanza semplice: si tratta sicuramente del prezzo: a Capri infatti il valore degli immobili non è mai calato, si arriva a circa 9mila euro al metro quadrato. Dunque se si ipotizzano dai 3 ai 4 milioni di euro per una villa del genere ci si rende conto che la cerchia degli acquirenti si stringe di molto.