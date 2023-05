Christian De Sica contro Francesco Paolantoni “nudo” per lo scudetto del Napoli: «Perché»

Non si placano le critiche per la scelta di Francesco Paolantoni di spogliarsi dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Dopo gli «insulti bigotti», così definiti dal comico, ora lo strip tease di Paolantoni finisce nel mirino di Christian De Sica che lo ha criticato sui social. «Perché», si è chiesto l'attore.

Francesco Paolantoni chi è il comico ospite da Nek? Età, vita privata, l'incidente, l'amicizia speciale con Stefano De Martino e la strana "allergia"

De Sica critica lo spogliarello di Paolantoni

Francesco Paolantoni nudo: si è spogliato, rimanendo solo con una pentola e la sciarpa del Napoli in dosso, per tener fede a una scommessa fatta con Filippo Roma a Le Iene a fine gennaio scorso, in cui promise una passeggiata senza veli tra le strade di Napoli in caso di scudetto azzurro. Promessa poi mantenuta quando il tricolore del Napoli è diventato poi matematico. Dopo il video della passeggiata del comico per le vie della città vincitrice del campionato 2023 fiumi di critiche che ancora non si placano.

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: la processione fra simboli religiosi e bandiere azzurre

La vicenda Emy Buono

Quello di Paolantoni però non è l’unico caso scabroso dopo lo scudetto del Napoli, c’è anche quello di Emy Buono, l’ex Pupa che ha denunciato di essere stata vittima di palpatine e strusciamenti mentre lei festeggiava il tricolore azzurro: «Mi sono sentita stuprata. Le persone mi hanno baciato e toccato il cxxo. È vero, ero svestita ma non ho dato a nessuno il pass di toccarmi».

Molte persone l’hanno però accusata di essere semplicemente in cerca di pubblicità, evidenziando il suo outfit fin troppo provocante.