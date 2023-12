Chiara Ferragni, quanto costa la nuova cucina? Ecco il prezzo del forno ultra-tecnologico

Martedì 12 Dicembre 2023, 10:30

C’è molta curiosità attorno alla nuova casa dei Ferragnez. Di recente la coppia si è trasferita in un lussuoso attico a Milano. Inizialmente Chiara Ferragni era piuttosto restia a mostrare casa nuova. Ora, invece, è più propensa a mostrare ai fan i dettagli delle varie stanze. Attraverso stories e dirette della coppia ci aggiriamo per l'immenso appartamento disposto su tre piani. Si tratta di un attico situato nelle nuove residenze Libeskind 2 a Citylife nel cuore moderno di Milano. Girando una sorta di home tour scopriamo una palestra privata, dotata di angolo pilates, una sala giochi, un cinema, camere da letto. Non manca ovviamente una spaziosa camera degli ospiti e la cucina della nostra Chiara. I dettagli di quest’ultima erano rimasti avvolti nel mistero fino a poco tempo fa. Photo Credits: Kikapress



Chiara Ferragni: sai quanto costa la nuova cucina? Il prezzo del forno