Chiara Ferragni in lacrime davanti al test di gravidanza. La reazione di Fedez: «Non è uscito niente?»

Chiara Ferragni scoppia in lacrime davanti al test di gravidanza che le conferma di essere in attesa del secondo figlio. Il video, postato da Fedez sul suo profilo Instagram mostra in diretta la reazione dei Ferragnez davanti al risultato del test. La bella scoperta è avvenuta il 23 luglio scorso a Lecce mentre la coppia di influencer si trovava in Puglia per la sfilata di Dior. Fedez ha mostrato il test alla moglie senza guardare il risultato per poi provare a interpretare la sua reazione. Il gioco social si rivela fin troppo facile perché la Ferragni scoppia immediatamente in un pianto di gioia dopo aver provato invano a trattenere le lacrime.

Fedez prova a fare il vago, chiedendo: «Non è uscito niente?», ma poi scoppia anche lui in una risata liberatoria e dice emozionato a Chiara: «Sei una doppia mamma». L'abbraccio tra i due ha commosso i tanti follower che seguono la coppia. Tanti i commenti di gioia e di congratulazioni per i due, che sono stati letteralmente inondati di cuori: «Non sto piangendo, ho solo Leo che mi sta facendo le pulizie nell'occhio», scrive ironicamente qualcuno. «Siete una di quelle coppie che fa capire che l'amore quello bello e sano esiste», commenta un altro.

Anche Chiara ha commentato il post del marito, scrivendo semplicemente «Ti aspettiamo baby». I due avevano annunciato di aspettare il secondo figlio due giorni fa con un doppio post su Instagram in cui il primogenito, Leone, teneva in mano la foto dell'ecografia del futuro fratellino o sorellina, scrivendo: «La famiglia si allarga».



