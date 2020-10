Chiara Ferragni incinta, Leone mostra l'ecografia su Instagram. Fedez scherza: «Io non sapevo nulla»

Chiara Ferragni è incinta. L'annuncio su Instagram, dove la fashion blogger pubblica uno scatto del primo figlio Leone con la foto dell'ecografia: «La nostra famiglia si sta ingrandendo - scrive - Leo sta per diventare il fratello maggiore». Fedez commenta ironico: «Ma io non sapevo nulla!». Per la coppia si tratta del secondo figlio dopo la nascita di Leone nel 2018.

Era da settimane che si parlava di una possibile gravidanza per Chiara Ferragni, ma oggi è arrivata l'ufficialità. Di indizi ce n'erano e i follower più attenti li avevano prontamente segnalati. Uno su tutti: la mancata partecipazione della Ferragni alla Milano Fashion Week. E su Instagram è già boom di like e commenti. «Omg! Che notizia stupenda! Tanti auguri!» scrive la cantante Baby K, che quest'estate ha fatto ballare l'Italia con il pezzo "Non mi basta più" in collaborazione proprio con Chiara Ferragni. «Me lo sentivo» scrive l'influencer Bea Valli, mentre arriva una pioggia di cuori dai commenti delle sorelle Valentina e Francesca, oltre che da mamma Marina Di Guardo.



