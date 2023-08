Chiara Ferragni, la verità su Fedez a Sanremo su The Ferragnez: «Gli avevo chiesto di essere spettatore per una volta». Lui: «Non ero lucido»

Ferragni-Fedez, fuori la verità su Sanremo. Arriva finalmente il tanto atteso dietro le quinte dell'Ariston. È Chiara Ferragni stessa a lanciare il promo delle puntate speciali dei The Ferragnez 2 su Instagram. Lo Speciale Sanremo svelerà quanto realmente accaduto nella coppia dopo il limone in diretta tra Fedez e Rosa Chemical. Con una Ferragni, secondo molti, infastidita per essersi vista rubare la scena dal marito. Da quel momento in poi le voci di crisi nella coppia si sono rincorse, ma ora scopriamo cosa è successo davvero in casa Ferragnez. Nel trailer si legge la scritta: «La verità che tutti stavano aspettando e che nessuno ha ancora raccontato».

The Ferragnez 2, la verità su Sanremo

Nel trailer si vede il rapper che, rivolgendosi alla moglie, dice: «Guarda, l’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io»; subito dopo, vengono montate le scene della discordia: il bacio, il olto contrito della Ferragni durante la pubblicità, i silenzi e i continui riferimenti alla crisi.

E pare che il disappunto non fosse solo una percezione dle pubblico, ma l'influencer si era davvero stranita: «Mi ha fatto ancora più male di quanto immaginavo. Sapeva quanto ci tenevo. Gli avevo chiesto di essere lì solo come spettatore, per una volta». Lui replica: «Non ero completamente lucido», si sente Fedez dire nel promo della puntata. La puntata uscirà su Amazon Prime il prossimo 14 settembre.