Charles Siebert, morto di Covid l'attore di "Trapper John": aveva 84 anni

L'attore statunitense Charles Siebert, l'interprete noto per aver indossato i panni dello spocchioso dottor Stanley Riverside II in tutte e sette le stagioni della serie tv «Trapper John» (1979-86), è morto all'età di 84 anni. Siebert è morto il 1° maggio per una polmonite da Covid all'University of California San Francisco Medical Center, come ha riferito la figlia, Gillian Bozanic, un mese dopo la scomparsa a «The Hollywood Reporter».

Chi era Charles Siebert

Siebert è apparso in tutti i 151 episodi di «Trapper John»: il suo personaggio, capo dei servizi di emergenza del San Francisco Memorial Hospital, si scontrava spesso con il chirurgo «Trapper» John McIntyre, interpretato da Pernell Roberts. Sul grande schermo, Siebert ha recitato in film come «L'altra faccia di mezzanotte» (1977), «Sindrome del terrore» (1977), «Coma profondo» (1978), «E giustizia per tutti» (1979) di Norman Jewison, «All Night Long» (1981), «Una gita pericolosa»(1987) e «Otto uomini fuori» (1988). Siebert è stato un volto popolare della tv americana, interpretando decine di telefilm. Ha recitato nelle soap «Così gira il mondo», «Giorno per giorno» e «Destini» ed è apparso in episodi di «Love Boat», «Agenzia Rockford», «Rhoda», «Arcibaldo», «Dallas» e «La signora in giallo».

È stato il padre di Helen Keller nel tv-movie «Anna dei miracoli» (1979), con Melissa Gilbert nel ruolo di Helen e Patty Duke - vincitrice dell'Oscar 16 anni prima per la sua interpretazione della ragazza cieca, sorda e muta - nel ruolo dell'insegnante Annie Sullivan. Nel 1982 è diventato regista televisivo della serie «Trapper John» e ha continuato fino al 2001 dirigere episodi di altri telefilm come «California», «Renegade», «Due poliziotti a Palm Beach», «Pensacola: squadra speciale Top Gun», «Hercules» e «Xena: Principessa guerriera». Charles Alan Siebert era nato il 9 marzo 1938 a Kenosha, nel Wisconsin. Aveva studiato recitazione alla Marquette University sotto la guida di John J. Walsh e alla London Academy of Music and Dramatic Art; poi è diventato membro fondatore dell'American Conservatory Theater di San Francisco nel 1965 insieme a Richard Dysart, Michael Learned e altri. Siebert apparve a Broadway in «Galileo» di Bertolt Brecht nel 1967, in «Jimmy Shine» al fianco di Dustin Hoffman nel 1968-69 e in «The Gingerbread Lady» di Neil Simon al fianco di Maureen Stapleton nel 1970-71. Nel frattempo aveva cominciato a recitare in tv e quindi al cinema.