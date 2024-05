Martedì 21 Maggio 2024, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 09:43

Gli effetti collaterali della chemioterapia a cui si sta sottoponendo Kate Middleton sono sempre più difficili da sopportare. La principessa che due mesi fa ha annunciato pubblicamente di avere un tumore sta facendo «grandi sforzi per nascondere» il disagio che ha provato «soprattutto ai bambini». «Purtroppo però sta diventando sempre più difficile». Secondo il sito di gossip Radar Online, Kate soffre di stanchezza, nausea e altri effetti collaterali della chemio preventiva.

Kate Middleton, il tumore causato da un'infezione: le nuove indiscrezioni sulla malattia. Cos'è il papilloma virus e quali sono i sintomi

Come sta

Kate sta provando a mostrarsi forte e coraggiosa davanti ai suoi figli, poiché non vuole che George, Charlotte e Louis si preoccupino. Le fonti hanno anche rivelato che la principessa del Galles sta gestendo i trattamenti come una «guerriera», prendendosi tutto il tempo necessario per riposare e riprendersi. In questa lotta, però, Kate non è sola. Il principe William sta facendo tutto il possibile per suo padre e sua moglie, ha aggiunto la fonte di Radar Online, rivelando che spesso ha pensato a cosa significhi perdere una madre in giovane età dopo la morte nel 1997 della principessa Diana, in seguito a un incidente d'auto a Parigi. «Sta cercando di essere la sua roccia pur prendendosi cura dei bambini e continuando a svolgere i doveri ufficiali. Questo è un territorio inesplorato per entrambi».