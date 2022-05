Morto Ray Liotta, attore di "Quei bravi ragazzi": aveva 67 anni

È morto Ray Liotta, indimenticabile interprete di "Quei bravi ragazzi". A dare la notizia è stato "Deadline". L'attore, che aveva 67 anni, sarebbe morto nel sonno, mentre si trovava nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film "Dangerous Waters". Secondo fonti vicine a Liotta, non ci sarebbe nulla di sospetto nel suo decesso. Con lui c'era anche la fidanzata Jacy Nittolo.

Chi era

Liotta è nato a Newark nel 1954 ed è noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel capolavoro di Martin Scorsese del 1990 "Quei bravi ragazzi", dove interpretava il mafioso Henry Hill, al fianco di Robert De Niro e Joe Pesci. Negli ultimi anni la sua carriera aveva avuto un nuovo slancio ed era stato ingaggiato per diversi film, tra cui Dangerous Waters, per il quale si trovava nella Repubblica Dominicana. Aveva una figlia, nata durante il suo primo matrimonio.