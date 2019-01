Balivo, multa sul parabrezza dell'auto dopo la serata al ristorante: e lei reagisce così

Spiacevole sorpresa per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha trovato una multa sul parabrezza della sua auto. Ed è stata anche "paparazzata" mentre la leggeva. La bella napoletana era appena uscita dal ristorante e, quando si è avvicinata alla macchina per andarsene, ha capito di aver sbagliato qualcosa. Quando poi si è accorta della presenza dei fotografi è scoppiata a ridere e li ha salutati divertita. Un piccolo imprevisto per la 38enne che sta facendo una bella carriera. Il suo programma su Rai Uno è molto seguito e non è andato in pausa neanche durante queste festività natalizie.

La vita professionale va a gonfie vele al punto che la Balivo ha confessato in una recente intervista di sentirsi in colpa perché il lavoro le toglie del tempo che potrebbe dedicare ai figli. «Se non lavorassi però sarei una mamma triste», ha poi riconosciuto.​ Seguitissima sui social, pubblica spesso le foto dietro le quinte della trasmissione e insieme ai suoi due figli. E di recente ha anche scritto il libro "Gli uomini sono come le lavatrici». Insomma sucesso a 360 gradi.



Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA