Caterina Balivo, a Vieni da me ​Marcello Cirillo "punge" Giancarlo Magalli: «Ha dei problemi, lo sanno tutti com'è»

Marcello Cirillo ex responsabile della parte musicale de I Fatti Vostri, torna a parlare di Giancarlo Magalli. Ospite della puntata di Vieni da Me ha parlato dei suoi ex colleghi dopo l'esclusione dopo vent'anni dal programma di Rai 2. Se per Adriana Volpe ha avuto parole di elogio, per Magalli, la musica, è proprio il caso di dirlo, è in po' diversa.

Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Marcello ha giocato al "momento emoticons", che consiste nell’attribuire emoticons a diversi personaggi tv familiari all'ospite di Vieni da me.

Si parte con Adriana Volpe, a cui assegna l'immagine con due bicchieri di spumante, Marcello ha partecipato con lei a Pechino Express: «Ho una cosa da dire, io ho dormito con la Volpe!», commenta divertito.



La situazione si fa un po' più seria quando compare la foto di Giancarlo Magalli. Dopo l'esclusione di Cirillo da I Fatti Vostri, tra i due ci fu un acceso scambio di tweet: «Abbiamo lavorato insieme per 20 anni. Com’è stato il Natale senza quel programma? Quando credi di aver toccato il fondo e sei a terra inizia una nuova vita e questo è quello che è successo a me. Io e Magalli ci siamo parlati attraverso i social. Io penso sia un concentrato di uomo nel quale c’è un genio della televisione, con dei piccoli problemi. Litigato? No, noi ci siamo parlati attraverso i social. Giancarlo è un po’ cattivello, non lo dico io, lo sanno tutti com'è ma è di una simpatia».

