Vieni da Me, Valeria Marini e il flirt con Jovanotti: «Il nostro primo bacio fu in riva al mare»

Valeria Marini continua a dare particolari sulla sua passata relazione con Jovanotti. La showgirl e il cantante infatti avrebbero avuto una love story da giovani, prima di diventare famosi e la Marini fornisce nuovi dettagli. La Marini infatti, ospite di Caterina Balivo a “Vieni con me” ha raccontato il passato flirt con Jovanotti: «Abbiano avuto una storia prima di diventare famosi. Eravamo giovanissimi». Valeria si è soffermata anche sugli aspetti più piccanti della sua relazione col cantante: «Lui bacia come canta. E quindi bacia benissimo».

Una relazione che sembra aver lasciato il segno, dato che già a “Domenica In” (poi durante il GfVip e ospite di Maurizio Costanzo), la soubrette aveva sottolineato di aver passato splendidi momenti: “Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo famosi. In Sardegna lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi. Primo bacio? In riva al mare. La notte di San Lorenzo mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio”. Dalla Balivo la Marini ha anche parlato della sua storia con Vittorio Cecchi Gori: “E’ stato un rapporto travagliato, ma gli voglio molto bene”.



