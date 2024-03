Bruno Mars avrebbe accumulato 45 milioni di euro in debiti di gioco a Las Vegas

Bruno Mars avrebbe accumulato un debito di oltre 45 milioni di euro nei confronti di MGM. Lo scrive il sito NewsNation. L'azienda occupa un ruolo fondamentale nella gestione di alcuni resort e casinò di Las Vegas, in cui lo stesso autore è in residency da alcuni anni. Ultimamente, lo stesso Mars aveva annunciato il prolungamento della residency da quasi 80 milioni di euro fino al 2025, che avrebbe permesso allo stesso autore di guadagnare un milione di euro per ogni esibizione. Per adesso, non c'è stato alcun commento alla notizia da parte dei rappresentanti di MGM e di Bruno Mars, ma in molti stanno riprendendo una passata intervista al portale GQ Usa, in cui l'autore statunitense ha raccontato la sua passione per il gioco.

La passione per il gioco



Sono passati oltre 11 anni dall'intervista ripresa su X da molti utenti che hanno commentato il possibile indebitamento dovuto al gioco.

Allora l'autore, mentre raccontava la genesi di Unortodox Jukebox, il suo secondo album che conteneva brani come When I Was Your Man e Locked out of Heaven, aveva confessato di aver iniziato a giocare con un suo amico, vincendo saltuariamente anche 600 dollari, ma durante l'intervista, Mars aveva trascinato il giornalista Chris Heath in un casinò con 3mila euro in contanti. Durante la serata, Mars avrebbe mostrato alcuni atteggiamenti ludopatici, sottolineando come al tavolo privato chi scommettesse meno di 1000 euro fosse un pesce fuor d'acqua, ma soprattutto tardando la sua uscita dal casino di mezz'ora in mezz'ora, fino alle 5 del mattino successivo.