Brenda Cuomo, ragazza di 23 anni scomparsa da Salerno. L'ultima telefonata: «Oggi non vado a lavoro»

Brenda Cuomo, una ragazza di 23 anni, è scomparsa da ieri, 30 giugno, in provincia di Salerno. La giovane, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano da circa tre anni, secondo quanto riferito dai genitori agli investigatori, non aveva problemi di droga o depressione. Nella tarda serata di ieri la denuncia della scomparsa alla stazione dei carabinieri di Mercatello. I militari si sono messi subito al lavoro per ritrovare la giovane. Insieme a lei, non si trova neanche la sua auto, una Clio bianca.

Kata, maxi-piano di ricerche: al setaccio tutte le 1.500 telecamere pubbliche di Firenze. In un video le violenze all'hotel Astor

Chi è Brenda Cuomo

Nessuna pista viene tralasciata o esclusa.

L'appello della mamma

Sui social rimbalzano gli appelli delle amiche, di chi la conosce e soprattutto della mamma, Monica, disperata per quanto accaduto. Sul suo profilo Fb scrive: «Cuore, voglio solo svegliarmi... torna da mamma ti prego!! Aiutatemi!».

L'ultimo messaggio

La giovane, dalla corporatura minuta - è alta 1,60 per 45 chil i- viene descritta come una ragazza normale. L'ultimo contatto con i familiari risale alle 14.30 di ieri, quando Brenda ha telefonato alla madre avvisandola che era a casa e non era andata al lavoro perché aveva fatto tardi la sera prima e si era molto dispiaciuta per questo. La giovane fa la commessa in un negozio della zona orientale della città. Secondo fonti investigative, però, non sembra plausibile che questo abbia potuto scatenare l'allontanamento. La madre, tornata a casa la sera dal lavoro, non ha trovato la figlia e, preoccupata, ne ha denunciato la scomparsa.

Voci che si rincorrono parlano anche di un avvistamento fuori la provincia di Salerno ma non c'è alcuna conferma da parte dei carabinieri i quali stanno anche visionando le telecamere della zona, fino agli svincoli autostradali. Anche il sindaco di Pellezzano (Salerno), Francesco Morra, si è subito attivato con la Polizia Municipale agli ordini del Comandante Carmine Somma, con la locale Protezione Civile S. Maria delle Grazie e con tutte le forze dell'ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. «Ci stringiamo - ha detto Morra - intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento».