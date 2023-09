Mauro Corona e Brad Pitt insieme a Misurina. La star di Hollywood si aggira in moto sulle Dolomiti

Cosa ci fanno insieme Mauro Corona e Brad Pitt? Scalano montagne. Insomma, non che le scalino letteralmente ma sicuramente si sono trovati fra i monti del Nordest, da qui la fotografia scattata a Misurina che potete vedere in copertina, postata proprio sul profilo Facebook del nostro alpinista scrittore. L'incontro? Del tutto casuale: a quanto pare Brad stava facendo un bel giro in moto quando ha sentito un certo languorino e ha deciso di fare una sosta alla locanda Quinz, proprio sul lago, e mentre era lì che si gustava una fetta di torta ha incontrato il nostro montanaro Corona.

Ma la domanda resta: cosa ci fa Brad Pitt dalle nostre parti? Ebbene, l'attore si aggirerebbe tra l'Alto Adige (indiscrezione per i fan: pare che alloggi all'hotel Palace di Merano) e la provincia di Belluno, in particolare il suo arrivo potrebbe essere legato a un anniversario molto particolare: il ritrovamento 32 anni fa, nel 1991, di in Ötzi.

Ma cosa gliene importerà mai a una star del cinema di una mummia? Se ve lo state chiedendo non siete fan scatenati, altrimenti sapresete che Brad ha un tatuaggio sul braccio molto particolare: si tratta proprio della sagoma dell'uomo del Similaun, per gli amici "Ötzi".