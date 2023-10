Domenica 22 Ottobre 2023, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 21:49

NEW YORK La cronaca rosa di Hollywood è piena di divorzi che hanno lasciato i fan con l’amaro in bocca. Ma fra le tante, quella che ancora oggi fa discutere è la fine del matrimonio fra Jennifer Aniston e Brad Pitt. Sono passati 18 anni, e ancora i fan sperano che i due tornino insieme. Immaginate dunque l’esplosione di congetture quando il quotidiano inglese The Mirror ha rivelato che quattro anni fa, zitto zitto, Brad ha ricomprato la casa in cui i due avevano vissuto da giovani, sposati e felici, per regalarla a Jennifer. Il regalo sarebbe avvenuto per il 50esimo compleanno dell’attrice, al costo stratosferico di 79 milioni di dollari, forse per riconquistarla.

Jennifer Aniston, morto il papà John. L'addio sui social: «Ti amerò fino alla fine dei tempi⁣»



LA VILLA



Quando Brad e Jennifer la comprarono, nel 1999, un anno dopo che si erano fidanzati e uno prima di sposarsi, la pagarono 13 milioni di dollari. La casa di Beverly Hills, su due piani, include una grande piscina, un giardino terrazzato e una sala per le proiezioni di film. Quando le due star si separarono, perché Brad si era perdutamente innamorato di Angelina Jolie, sua partner nel film “Mr. and Mrs. Smith”, dovettero vendere l’immobile. Jennifer però non ha ma nascosto che perdere quello che era stato il loro nido d’amore era stato durissimo. Per questo la decisione di Brad di ricomprarlo a un prezzo quasi otto volte superiore rispetto al 1999 è apparsa estremamente romantica a tutto il pubblico che conosce la loro storia. Certo, subito dopo il regalo, il mondo si è fermato per via della pandemia. Nel frattempo il divorzio di Brad da Angelina Jolie è diventato sempre più rabbioso, mentre Jennifer, dopo il divorzio del 2017 dal secondo marito, Justin Theroux, non sembra aver iniziato altre storie d’amore, tutta impegnata com’è nel suo ultimo successo tv, la serie The Morning Show, con la collega Reese Witherspoon.

Jennifer Aniston spiega come vivere il tempo che passa



L’INCONTRO



Tuttavia, i due si sono incontrati in pubblico, per esempio ai SAG Awards del 2020, quando sono stati immortalati mentre dietro le quinte si abbracciavano sorridenti. «Sono solo buoni amici», si affrettarono a precisare gli agenti dei due attori. Poi, però, è venuto a galla che fra i motivi del divorzio chiesto da Theroux c’era che aveva trovato lettere e messaggi d’amore di Brad che Jennifer conservava gelosamente. E che in occasione del 50esimo compleanno di Jennifer, Brad aveva mosso mari e monti per ottenere il suo numero di telefono personale e farsi invitare alla festa. Ritorni alle vecchie fiamme della gioventù non sono una rarità a Hollywood. L’anno scorso ha fatto clamore il matrimonio di Ben Affleck e Jlo, Jennifer Lopez: le due mega-star erano state, proprio come Brad e Jennifer, una coppia popolarissima all’inizio degli anni Duemila. Ritrovatisi nel 2021 e sposatisi nel 2022, vengono ora citati come possibile esempio per Brad e Jennifer. Dopotutto nel corso degli anni tutte e due le coppie hanno ammesso che i loro primi matrimoni erano falliti perché, per dirla con Aniston, «eravamo troppo occupati, non avevamo tempo per stare insieme e crescere insieme, e così ci siamo persi».