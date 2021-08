Jennifer Aniston ha un nuovo amore? Tutti i fidanzati dell'attrice

Mercoledì 11 Agosto 2021, 14:05

Il sogno di ogni fan di "Friends" sembra diventare realtà: dopo la reunion per l'anniversario della sitcom, Rachel e Ross sembrerebbero avere un flirt. No, non parliamo della finzione, ma della vita reale. Pare che Jennifer Aniston e David Schwimmer abbiano iniziato a frequentarsi. Vecchi sentimenti sopiti venuti a galla dopo l'ultimo incontro? Gli amanti della serie sui social hanno dato libero sfogo alle loro speranze. Jennifer, 52 anni, è una delle attrici più belle e amate di Hollywood e vanta una serie di conquiste celebri e invidiatissime nella sua vita privata. Da Tate Donovan a Brad Pitt, fino all'ormai ex marito Justin Theroux: ecco tutti i fidanzati dell'attrice (fino ad oggi).