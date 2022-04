Manuel Bortuzzo e Lulù si sono lasciati, l'annuncio dell'ex nuotatore: «Da oggi ognuno per la sua strada»

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati. La storia d'amore tra i due era cominciata dentro la casa del Grande Fratello Vip, ed è finita per «notevoli divergenze», ha scritto l'ex nuotatore in una storia su Instagram. Avevano fatto appassionare mezza Italia davanti alle telecamere di Canale 5 e i fan continuavano a seguire le loro vicende tramite i social. E proprio sui social Bortuzzo ha comunicato la rottura: «In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale».

Cosa è successo

La distanza tra i due era stata già avvertita dai più attenti sui social. Eppure, appena un mese e mezzo fa, sempravano più innamorati che mai. L'ultimo post di Bortuzzo era una dichiarazione d'amore in piena regola: «Fiero della donna che sei, unica così in tutte le sue sfaccettature. La tua verità e quella dei tuoi sentimenti hanno vinto nella vita. Ora che sei di nuovo tra le mie braccia piccola mia, possiamo tornare a vivere nel mondo d’amore che abbiamo tanto sognato, ti amo come se non ci fosse un domani piccola Lulú

Tutto quello che di più bello ho è per te», le parole del nuotatore. Per il momento, dall'altra parte nessun commento. Le ultime stories di Lulù raccontano una serata con gli amici, ma di accenni a Manuel, nessuna traccia.

