Bianca Balti: «Congelamento degli ovuli? Vorrei regalarlo a mia figlia Matilde così si fa la sua vita e diventa mamma quando vuole»

Bianca Balti ha sempre parlato molto apertamente con i suoi follower su Instagram e ha sempre toccato con loro varie tematiche delicate come la salute mentale, la malattia, il sesso, la violenza sulle donne o la maternità. Proprio su quest'ultimo argomento verte la recente diretta che la supermodella di Lodi, che ora vive con le figlie Matilde e Mia a Los Angeles, ha registrato su Instagram insieme anche alla dottoressa Marina Bellavia, ginecologa. Bianca e l'esperta hanno affrontato il tema del social freezing ovvero la procedura di crioconservazione dei gameti femminili (ovociti), per poi eventualmente, in futuro, intraprendere la procreazione medicalmente assistita.

Le parole di Bianca Balti sul social freezing

Nel 2022, Bianca Balti aveva fatto sapere di essere ricorsa al social freezing per una delle sue due gravidanze e di essere assolutamente d'accordo con il fatto che una donna possa scegliere quando diventare madre. Quindi, durante la diretta con la dottoressa Marina Bellavia, la top model ha spiegato: «Ho detto a mia figlia Matilde, che adesso ha 17 anni: "Quando hai 21 anni ti regalo il social freezing, così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario"». Inoltre, Bianca ha anche rassicurato tutte coloro che temono la fase di stimolazione con aghi necessaria per il social freezing: «Io sono agofobica, svengo quando devo fare i prelievi. Ma l'ago usato per la stimolazione è talmente piccolo che riesci a superare il terrore degli aghi. E riscopri una forza in te incredibile dopo questa esperienza». Secondo Bianca Balti il fatto che una donna possa scegliere se e quando diventare madre le dona un grande potere nella propria vita: «Certo, sarebbe fantastico se fosse gratuito per tutte, per non avere la pressione dell'orologio biologico. Nella vita bisogna pensare a che cosa è importante per noi. Per me questa è stata una scelta che mi ha donato libertà, soprattutto nel mio caso di non rimanere in una relazione solo per paura di non poter avere la mia terza maternità. Un investimento che facciamo su noi stesse. Il fatto è che noi donne non siamo abituate a farlo senza sensi di colpa».

Il pensiero di Bianca Balti

Infine, Bianca Balti ha spiegato che, ultimamente a Los Angeles, tante donne affrontano l'argomento del social freezing in modo molto più aperto e spontaneo di prima: «Io stessa non ne sapevo niente fino a quando a 37 anni non sono capitata su una diretta di un'amica con una dottoressa, un po' come questa che stiamo facendo. E sarei forse rimasta con il mio ex perché volevo fare un figlio e non volevo perdere la possibilità di una maternità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parlatene, parlatene, perché non c'è davvero niente di tabù: la scienza è al nostro servizio. La scienza al servizio delle donne è ancora particolarmente tabù, vedi l'aborto o il social freezing. Ma non c'è niente di male, ricordiamocelo sempre».