Bianca Balti: «Un ragazzo mi molestò dopo avermi fatto bere una bottiglia di limoncello»

Storie di vita raccontate da personaggi che le hanno vissute pienamente. Storie di fallimenti e di rinascite, di cadute e risalite. Oltre 70 interviste esclusive a personaggi dello spettacolo, della cultura, dell’imprenditoria, dello sport, sono l’originale racconto della contemporaneità di “One More Time”, il podcast ideato e condotto da Luca Casadei in collaborazione con OnePodcast che, dai vertici delle classifiche di tutte le piattaforme di streaming audio, arriva ora per la prima volta in tv, dal 17 aprile su Deejay TV (canale 69 del DTT), dal lunedì al venerdì a mezzanotte.



Lanciato nel 2020, “One More Time” è riuscito poco per volta ad imporsi, crescendo di stagione in stagione e diventando oggi un vero e proprio fenomeno, capace di appassionare tantissimi ascoltatori, sino a superare 1 milione di stream lo scorso mese di marzo, grazie alla sua capacità di entrare nel vivo delle storie personali e professionali dei personaggi intervistati, in lunghe chiacchierate di oltre un’ora che, partendo dall’infanzia e dal rapporto genitoriale e familiare, arrivano ad esplorare percorsi di vita complessi, mai lineari, restituendo il lato umano, intimo, profondo che c’è oltre la superficie.



Dialoghi intensi, che arrivano a toccare corde in profondità, facendo emergere aspetti inediti delle esistenze dei protagonisti, online ogni venerdì con un nuovo episodio su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme – dove il podcast raggiunge costantemente la TOP 5 dei titoli più ascoltati - e pubblicati successivamente anche nella versione video sul suo canale YouTube.



Nelle prime settimane di programmazione su Deejay Tv, alcune interviste che hanno ottenuto grande seguito ed un’importante eco mediatica, come quella a Bianca Balti (“Bianca Balti – da squatter alle passerelle più prestigiose al mondo”, in onda il 17 aprile) cui seguiranno i dialoghi con altri grandi nomi come J-Ax ("J-Ax - uno zarro da 171 dischi di platino", in onda il 18 aprile), e ancora Fabio Volo, Luca Tommassini, Sabrina Salerno, Tommaso Paradiso, Daniele Bossari, ma anche storie meno conosciute al grande pubblico come quella del pornoattore e artista Max Felicitas, dell’imprenditore Steven Basalari, boss della discoteca Number One e star sui social, e del conduttore Marco Baldini che proprio a “One More Time” ha raccontato una versione inedita dell’origine del suo periodo buio con la ludopatia.



Luca Casadei, nato a Parigi 46 anni fa, dopo l’esordio professionale come agente nell’ambito dell’entertainment e della tv, si è col tempo interessato all’ambito della comunicazione diventando uno dei primi imprenditori a intuire le opportunità dei social e dei suoi nuovi talent. Ha fondato l’agenzia Web Stars Channel e il progetto Defhouse, la casa dei content creator, una vera e propria Academy per i talenti della Gen Z che conta oggi oltre 50 milioni di fan nel mondo.



Proprio ispirandosi al suo percorso personale – che ha raccontato in uno speciale di “One More Time” in due puntate – e alle storie di personaggi dello spettacolo che ha incontrato nel corso degli anni come agente, Luca Casadei ha ideato il podcast partendo dal desiderio di conoscere e raccontare storie di successi e fallimenti, ma soprattutto di rinascite, filo conduttore del racconto, mettendo a disposizione degli ascoltatori chiavi preziose per la crescita e l’empowerment personale, apprezzate da una community di appassionati sempre più ampia e da oggi disponibili anche per il grande pubblico televisivo.





“One More Time” è un podcast ideato e prodotto da Luca Casadei per OnePodcast. Il dream team di “One More Time” è composto da: Giovanni Zaccaria, Mauro Medaglia, Davide Tessari, Alice Gagliardi, Margherita Pea e Filippo Perbellini. Tutte le puntate sono disponibili su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast). Una selezione delle interviste di Luca Casadei per “One More Time” sarà in onda dal 17 aprile su Deejay TV, dal lunedì al venerdì a mezzanotte.