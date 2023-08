Marta Fascina, il posto vuoto accanto alla maglia di Berlusconi, gli sguardi complici con Pier Silvio: ormai è una di famiglia

Marta Fascina è seduta in tribuna autorità allo stadio di Monza. Accanto a lei un posto vuoto, occupato da una maglia numero 1 intitolata a Berlusconi. Vuoto, come quello che prova da quando Silvio se ne è andato. Da quel 12 giugno non è quasi mai più uscita di casa. Chiusa nel suo lutto ad Arcore, la residenza che il Cavaliere le ha lasciato. Ieri sera è stata la sua prima uscita pubblica. La prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, che ha visto in campo Monza contro Milan, non è stato solo «un omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri», come ha ricordato Paolo Scaroni, presidente del Milan. E' stata anche (e forse soprattutto) per lei la conferma di una unità familiare dopo le polemiche sul lascito di 100 milioni di euro contenuto nel testamento di Berlusconi.