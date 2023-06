Berlusconi, Teo Teocoli: «Mi offrì 1 miliardo per andare a Mediaset»

«Io e Boldi eravamo famosissimi, facevamo una trasmissione che andava solo al nord e Berlusconi ci invitò a casa sua per convincerci a passare a Mediaset. Ci offrì 800 milioni, io gli dissi che volevo 1 miliardo e 200 milioni e lui rispose: va bene. Ma poi non se ne fece niente, noi facevamo una cosa enorme tipo Saturday Night Live e non c'era la possibilità di realizzarla all'epoca». Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'attore e comico Teo Teocoli.

Il racconto

«Tornai a Mediaset anni dopo per la trasmissione Emilio, che si doveva chiamare Silvio in realtà».