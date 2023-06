Berlusconi funerali, perché Maria De Filippi si è vestita di bianco? La spiegazione al Tg5: «Silvio avrebbe voluto così»

Il Duomo di Milano è gremito di persone che sono arrivate in piazza per dare l'ultimo addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici a tenere la mano di Silvia Toffanin c'è Maria De Filippi. È stata tra le prime ad arrivare la conduttrice di Uomini e Donne anche lei reduce da un grave lutto: è morto lo scorso 24 febbraio 2023, infatti il marito. Al suo fianco in quel momento difficilissimo, nel giorno dei funerali di Maurizio Costanzo c'era Pier Silvio Berlusconi.

Berlusconi funerali, l'omelia di Delpini (ispirata a Giussani): «C'è chi lo applaude e chi lo detesta, ma oggi è solo un uomo che incontra Dio»

Maria de Filippi in bianco al funerale di Berlusconi

Oggi tocca a Maria de Filippo dare il suo sostegno alla famiglia Berlusconi, mostrando la sua vicinanza.

Il motivo

In molti notano l'abito bianco di Maria De Filippi, Cesara Buonamici durante il collegamento del Tg5 spiega: «Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l'abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così». Elena Guarnieri conferma: «Berlusconi diceva sempre: “Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce”, lo diceva sempre anche a me».