Belen Rodriguez riapre il cuore a Stefano De Martino: «La nostra storia non ha detto (ancora) tutto»

Quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un amore che non sembra finire mai. Questa forse è l’unica verità. Una storia che sta per ricominciare. Uno di fianco all’altro, anche pubblicamente, mentre Antonino Spinalbese, il papà di Luna Marì, è sempre più lontano dal suo quotidiano.

APPROFONDIMENTI PERSONE Video LA IENA Belen Rodriguez: «Stefano De Martino è infedele, ma...

Belen Rodriguez: «Stefano De Martino è infedele, ma a letto siamo sempre andati d'accordo»

Al settimanale Chi, la nuova Iena di Davide Parenti, prova ancora a fare la dura, a voler far credere di stare bene da sola.

«Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me».

Poi però si tradisce quando il settimanale diretto da Alfonso Signorini fa nome e cognome e chiede se la loro storia ha detto tutto…

«Con Stefano ci vediamo, non è una novità. La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più»

E quindi Belen ora dice di vivere a casa con i suoi figli ma «se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più». Insomma oggi la showgirl argentina vuole tutelare prima di tutto i suoi due figli, «chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli»

Ultima domanda provocatoria. Si parla di amori diversi, di amare persone dello stesso sesso. A Belen è mai capitato? La risposta è quella che non ti aspetti:

«A me piacciono gli uomini, ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c’è chi ha provato e chi no. Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. E poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez».