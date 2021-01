Belen scherza su Instagram dopo il caso della modella russa: «A chi non piace, linguaccia»

Polemica social per Belen Rodriguez, ma lei ci scherza su. «E a chi non piace, linguaccia», è il commento che appare in un post sull'account Instagram della showgirl, che in poche ore ha totalizzato quasi 100.000 like. Un riferimento che sembra rivolgersi a chi - in queste ore - ha ironizzato sullo scatto dell'influencer russa Maya Zaboshta, poi adoperato da Belen Rodriguez sulla sua pagina. La reazione dei fan è stata immediata: «Almeno questa foto è tua?» ha chiesto qualcuno scherzando. Nonostante il riferimento all'episodio da parte della showgirl argentina non sia stato esplicito, la maggior parte dei suoi follower l'ha presa a ridere. «Brava Belen», scrive qualcuno, mentre altri aggiungono degli emoji sorridenti.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Belen e il caso dei piedi non suoi, la modella russa commenta la foto SEPARATI Stefano De Martino e l’addio a Belen Rodriguez: «Non ha... FOTO Dayane Mello avverte Belen: «Apri gli occhi su Antinolfi,...

Stefano De Martino e l’addio a Belen Rodriguez: «Non ha senso dire che il matrimonio è fallito. Oggi sono single»

La polemica

L'episodio risale a ieri. Lo scatto - che riprendeva anche le caviglie e il polpaccio - ha messo in mostra sia il modello che il colore delle scarpe, nere con il tacco e il cinturino alla caviglia. Subito è arrivata la rivendicazione della influencer russa Zaboshta, che riconosciuto subito l'immagine: «È la mia foto», ha commentato sotto il post, mentre i fan di Belen Rodriguez nel frattempo si sono divisi, tra chi ha tentato di sdrammatizzare, e chi l'ha presa male: «Con tutte le scarpe che hai, proprio le sue dovevi prendere»? Ha commentato una ragazza, mentre un altro ha scritto altrove: «Perché prendi le foto su Pinterest e le fai passare per tue?». Sono solo alcuni dei commenti che sono comparsi sul profilo sia di Belen Rodriguez, sia su quello di Maya Zaboshta, che è stato pubblicato ad aprile 2020

Fabrizio Corona si sposa con una 50enne? L'annuncio dopo le pubblicazioni. Ecco la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA