Belen incinta di una femmina. E spunta già il nome della bimba

Belen Rodriguez sarebbe incinta di una figlia femmina. La showgirl non ha mai confermato nè smentito i rumors ma già spunterebbe il nome della futura bimba: potrebbe chiamarsi Tabita. La notizia, lanciata dal giornalista Santo Pirrotta all'interno della rubrica «Un Santo in paradiso» nella trasmissione «Ogni Mattina» su Tv8, arriva dopo le foto della showgirl argentina (pubblicate da «Chi») che la vedono passeggiare in un parco milanese con il compagno Antonino Spinalbese.

Belén avrebbe passato i primi tre mesi della gravidanza con le nausee. Ai follower non è sfuggito un altro elemento: durante un selfie allo specchio, sul polso di Belen è comparso il braccialetto anti nausea, portato dalle donne in gravidanza. Si attende la parola della (futura?) mamma.

