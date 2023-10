Beckham, Rebecca Loos (ex amante) rompe il silenzio: «Si prenda le sue responsabilità, non è una vittima»

Rebecca Loos, (presunta) ex amante di David Beckham, esce allo scoperto per dire la sua sulla relazione avuta con l’ex calciatore del Manchester United. La storia tra i due è tornata sotto le luci della ribalta a causa della docu-serie Netflix “Beckham”, online dal 4 ottobre, che in quattro episodi narra la vita professionale e privata dello sportivo, raccontandone anche i lati più oscuri e mai del tutto chiariti. E uno di questi è proprio il legame sentimentale con quella che in Spagna, nell’estate del 2003, era la sua assistente personale.

Beckham, la presunta amante rompe il silenzio

Nel documentario, Beckham risponde alle domande sulle molteplici storie scandalistiche in cui è stato coinvolto senza scendere nei dettagli e prestando molta attenzione alle parole che usa per descriverle, commentandole con parole vaghe: «Erano storie orribili per me, mi facevano stare male ogni giorno».

La (presunta) storia tra i due

Quando David conobbe Rebecca in Spagna era già sposato con l’ex Spice Girl Victoria, ma lei era rimasta in Inghilterra con i figli. I due lavoravano a stretto contatto e furono paparazzati insieme. L’anno dopo, un lungo articolo del settimanale britannico “The News Of The World” parlava di una relazione tra i due durata parecchi mesi. La donna ha poi rivelato a “Sky News” che il loro flirt sarebbe cominciato durante una cena di gruppo: «Quella sera abbiamo scoperto di andare davvero d’accordo. La gente si era accorta di quanta sintonia ci fosse tra noi». I coniugi Beckham hanno sempre negato l’infedeltà e passata la tempesta, si trasferirono a Los Angeles risollevandosi del tutto, mentre oggi Rebecca Loos vive in Norvegia, felicemente sposata e con due figli. Tuttavia, il documentario Netflix ha fatto sì che finisse nuovamente sulla bocca di tutti, interrompendo la sua tranquilla vita familiare, e nonostante la lontananza dal Regno Unito non è immune alle critiche e alle polemiche nate sui social, mentre lamenta una produzione strettamente controllata del documentario, così da non creare alcun tipo di imbarazzo a Beckham.