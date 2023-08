Barbara D'Urso, la sorella Daniela e il commento (poi cancellato) al promo di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

Il nuovo spot di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino mandato in onda da Canale 5 ha fatto il giro del web e gli utenti si sono letteralmente divisi. A dire la sua è stato anche l’ex gieffino Maicol Berti, che sui suoi profili ha postato un video con alcune scene del promo con la Merlino, unite ad alcune immagini di una vecchia pubblicità con la d’Urso. Tra i commenti è spuntato quella di Daniela, sorella di Barbara D’Urso, che è scesa nuovamente in campo a difesa della sorella. Dopo essersi già esposta nelle scorse settimane in merito alla fuoriuscita della conduttrice da Pomeriggio 5, ha pubblicato un tweet che sembrava proprio riferirsi al promo della prossima stagione.

Myrta Merlino, il primo spot Mediaset per lanciare Pomeriggio 5: «Vi aspetto tutti qui»

Lo spot e la reazione

Nel video pubblicato sui canali social di Pomeriggio 5 si vede la Merlino che annuncia: «Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi».

La sorella Daniela scrive, in un commento che ora risulta cancellato: «Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)».