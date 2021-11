Baldwin, sul set di "Rust" tecnico morso da un ragno velenoso: rischia l'amputazione del braccio

Quello di Rust è un set maledetto. Dopo la tragedia che ha colpito l'attore Alec Baldwin, che ha inavvertitamente sparato un colpo di pistola (credendo che l'arma fosse caricata a salve) uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza, c'è un nuovo grave problema per tutta la produzione: un tecnico delle luci, Jason Miller, che era stato chiamato per smantellare il set al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, nel New Mexico, è stato morso al braccio sinistro da un ragno velenoso. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente nelle ore successive: «In pochi giorni ha manifestato sintomi gravi tra cui necrosi del braccio e sepsi - scrive la rivista statunitense People - È stato ricoverato in ospedale e ha subito diversi interventi chirurgici». La famiglia ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le cure necessarie: secondo i media americani i medici starebbero cercando in tutti i modi di fermare l'infezione, ma Jason Miller potrebbe subire l'amputazione del braccio. Intanto la società di produzione di Rust ha fatto sapere a People che, in virtù delle complesse circostanze in cui si sta lavorando, «viene fornita assistenza psicologica a tutti quelli che lavorano al film e c’è piena collaborazione con le autorità di Santa Fe».

Alec Baldwin: «Tragedia orribile, Halyna era un'amica. Basta armi vere sul set». L'attore rompe il silenzio

«Alec Baldwin potrebbe essere accusato di omicidio». L'assistente regista ammette: non ho controllato l'arma

Baldwin: un agente di polizia su ogni set con armi

Intanto nelle scorse ore Alec Baldwin ha lanciato un appello via social, chiedendo a Hollywood di assumere un poliziotto su ogni set in cui si usano armi. «Ogni set di film o di serie tv che usa pistole, vere o false che siano, dovrebbe avere un poliziotto sul set, assunto dalla produzione, per sorvegliare specificamente la sicurezza delle armi», ha scritto l'attore sui suoi profili social. Baldwin, protagonista e produttore di «Rust», il 21 ottobre in New Mexico aveva aperto il fuoco con un'arma che riteneva caricata a salve e che invece ha ucciso la Hutchins e ferito il regista Joel Souza che si trovava dietro di lei. Nei giorni scorsi, a seguito di quello che aveva definito «un evento orribile», lo stesso Baldwin aveva chiesto di imporre nuove regole sui set che rendessero obbligatorio durante le riprese l'uso di armi e di proiettili di plastica.