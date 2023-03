Aurora Ramazzotti e il parto, cosa sappiamo? Dal post di Michelle Hunziker alla dedica di Goffredo, i dettagli del dolce evento

Aurora Ramazzotti è diventata mamma a 26 anni. La nascita del piccolo Cesare è stata annuncia dalla giovane influencer sul suo profilo Instagram dove ha postato la polaroid di un dolcissimo bacio con il compagno Goffredo Cerza ''Papà di Cesare'', con il braccialetto con data 30 marzo 2023. Pugno contro pugno in bianco e nero di padre e bimbo per la foto che apre il post che annuncia il lieto evento e che è stata ripostata anche in una storia di ''nonna'' Michelle Hunziker. E con la nascita delle mie figlie... oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare», ha scritto Hunziker.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma, è nato Cesare: il dolce post del papà e l'emozione di nonna Michelle Hunziker

L'annuncio

A dare l'annuncio della gravidanza era stata la stessa Aurora (26 anni), figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che aveva ufficializzato la notizia su Instagram lo scorso settembre con un post e un video annuncio molto spiritoso dove ripercorre tutte le volte che indiscrezioni la davano in attesa una volta addirittura in contemporanea con sua madre. Il compagno, Goffredo Cerza, lavora nel campo della finanza dopo la laurea in ingegneria elettronica a Londra e fa coppia con la showgirl da cinque anni.

Erano giorni che i fan aspettavano questa notizia. "Auri", così la chiamano i genitori, aveva solamente detto che il termine della gravidanza sarebbe stato a marzo, e oggi il 30 Cesare Cerza è venuto al mondo. Tantissimi i messaggi di affetto per la 26enne. da Elettra lamborghini a Tommaso Zorzi, tutti presenti sulla bacheca di Goffredo pronti a mandare gli auguri.

La nuova casa

Aurora nei giorni scorsi aveva postato sui social l'avanzare dei lavori della sua nuova casa, quella in cui è andata ad abitare insieme al compagno Goffredo e dove vivranno con piccolo Cesare.Tra le stanze, non poteva mancare ovviamente, quella per il bambino. Un fasciatoio bianco, una fila di peluches. Ma anche le critiche non sono mancate. Dalla foto spunta un televisore e il fasciatoio non starebbe in una posizione "comoda". Sotto altri post della futura mamma sono piovute critiche per chi dice che nella cameretta di un bambino non dovrebbe esserci la televisione, considerata diseducativa e addirittura dannosa nei primi mesi, e chi appunto fa notare che la posizione in cui si trova il fasciatoio sarà scomoda per cambiare il bambino quando sarà ora.