Asia Argento, la sorella Fiore: «Con Corona si sono visti solo 3-4 volte, sapevo che sarebbe finita»

Fiore Argento, sorella maggiore di Asia, ha parlato ai microfoni di "Storie Italiane" di Eleonora Daniele su Rai1. Sulla love story fra Fabrizio Corona e Asia Argento ha detto: «Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella. Si sono visti poche volte, tre o quattro volte». «Con Asia abbiamo 5 anni di differenza e non sono tantissimi. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno di una nei confronti dell’altra – aggiunge Fiore - se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci».

E infatti, rispetto alla bufera mediatica che ha investito Asia, prima per i casi Weinstein e Bennett e poi per la love story con Corona, Fiore conclude chiarendo: «L'hanno attaccata anche troppo. Secondo me non la conoscevano bene, non avevano capito che tipo di persona fosse. Vedevano il personaggio e non vedevano la persona. Però stanno cambiando le cose, la stanno conoscendo un po’ di più e magari apprezzando».