Asia Argento nuda su Instagram: Corona è già alle spalle?

La storia d'amore fra Asia Argento e Fabrizio Corona è giunta al capolinea, ma l'attrice sembra essersene fatta già una ragione. Su Instagram, infatti, Asia si mostra coperta solo dal calco di una statua, lasciando molto poco all'immaginazione dei suoi fan. Lo scatto, condiviso per pubblicizzare la pagina di un fashion designer, restituisce l'immagine di una Argento spensierata e già lontana dal turbinio del gossip che l'aveva travolta nelle ultime settimane.

Asia Argento: «Ho lasciato Fabrizio Corona per colpa dei paparazzi». E lui reagisce così su Instagram



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Del resto proprio qualche giorno fa l'ex giudice di X Factor ha dichiarato che Corona le aveva «restituito il sorriso», ma che la loro storia è finita perché non si reputa «fatta per il gossip». E questa foto, in una posa volutamente sexy, testimonia la ritrovata serenità di Asia.