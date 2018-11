Asia Argento: «Ho lasciato Fabrizio Corona per colpa dei paparazzi». E lui reagisce così su Instagram

Asia Argento mette la parola fine alla sua relazione con Fabrizio Corona. L'attrice ha rivelato come tutto è iniziato e come è successivamente finito, dopo solo un mese. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Repubblica. «Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all’Isola dei famosi, ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media e ho deciso di chiudere con Fabrizio», ha dichiarato.

Corona e Asia Argento, amore finito? Lei su Instagram: «Farsa grottesca e tenebrosa»

Asia Argento ha tuttavia minimizzato in parte la portata del loro rapporto. «È stato brevissimo, ci siamo visti quattro volte in un mese. Non so dove sia nata l'idea di una storia d'amore. Mi sono detto perché no, perché non frequentarlo un po'. Poi già dal secondo incontro la cosa è degenerata nel gossip, il gossip mi fa orrore, non mi riguarda. Ho vissuto sempre in maniera riservata, non esco per non farmi fotografare. Non mi dà eccitazione che la gente faccia speculazioni sulla mia vita privata».

Infine la goccia che ha fatto traboccare il vaso. «La terza volta c'erano ancora i paparazzi, ho capito che non potevo vivere questo genere di situazioni, non mi ci riconosco. Sono un'artista».

Una verità che conferma le lacrime di Fabrizio Corona nei giorni del distacco mostrate in alcune stories su Instagram. Oggi stesso Corona ha reagito all'intervista, pubblicando le immagini dell'intervista con le note di Sign of the Times (I segni del tempo) di Harry Styles e Dedicato a Te de Le Vibrazioni come sottofondo, e zoommando sulle foto che lo ritraevano mentre si baciava con Asia Argento.

