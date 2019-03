Arisa porta i cani nel passeggino: «Meglio loro degli uomini»

Una passeggiata con i suoi adorati cani. Solo che invece di portarli a spasso Arisa li porta nel passeggino.

«Meglio i cani degli uomini», ha detto tempo fa la cantante. E così Titti Verdura e Nino Meringa scorazzano in un passeggino gemellare rosa. Ad immortalare l'inedito trio è il settimanale 'Chi', nel numero in edicola questa settimana. Inutile dire che in poco tempo l'esilarante foto ha fatto il giro della rete.

