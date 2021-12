Antonella Clerici, l'attacco alla Rai: «La prova del cuoco? Mi fecero fuori perchè ero incinta»

Antonella Clerici, ha finalmente trovato il suo equilibrio. Dalla vita privata al lavoro la conduttrice si racconta al settimanale Chi e ripercorre i suoi momenti difficili. Il popolare e amatissimo volto italiano attualmente alla guida di 'È sempre mezzoggiorno!' e 'The Voice Senior' si sta prendendo le sue rivincite. Una carriera, la sua, carratterizzata da Up & Down talmente forti da indurla a pensare addirittura di abbandonare la strada televisiva. «Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità. Quando facevo la conduttrice sportiva fui esclusa dalla squadra di ‘Dribbling’ per i mondiali ’90, ma poi Enrico Mentana mi richiamò, altrimenti avrei smesso e sarei tornata a studiare per diventare magistrato. Se qualcuno mi mette da parte sono stimolata a dare il meglio».

E con i suoi modi genuini la Clerici non si è risparmiata neanche la bordata alla Rai: «Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare ‘La Prova del Cuoco’. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori». Nel 2008 infatti Antonella fu costretta a lasciare il "suo" programma di cucina a causa inizialmente di un infortunio e poi l'abbandono definitivo quando rimase incinta, lì fu sostituita da Elisa Isoardi.

La tv che ama la Clerici

Ma la Clerici ama fare televisione, e farla bene, e nonostante i momenti buii ha sempre trovato la forza di andare avanti: «Preferisco lavorare in serenità: rendo di più quando ho una squadra che si fida e mi supporta, non che mi sopporta. Detesto i programmi in cui si alza la voce, dove ci sono tutte queste discussioni su qualsiasi argomento…preferisco una TV pacata, tranquilla, ragionata».

La relazione con Vittorio Garrone

Anche la vita sentimentale di Antonella Clerici sembra aver preso la giusta piega. Dopo le delusioni prese per due matrimoni naufragati prima con Pino Motta (1989-1991) e poi con Sergio Cossa (2000-2005) incontrò poi Eddy Martens da cui ebbe la figlia Maelle, ma anche questo rapporto è finito (dolorosamente) nel giro di 10 anni. Oggi però Antonella è felice di nuovo e dal 2016 è legata al petroliere Vittorio Garrone. «Con Vittorio è la volta buona. Se dovesse finire con lui starei da sola: voglio invecchiare con lui, se Dio vorrà. Non mi ha ancora chiesto di sposarlo. Per ora fa battute, in futuro si vedrà. Ma stiamo talmente bene che abbiamo paura di rompere l’equilibrio». La love story prosegue quindi a gonfie vele tra Antonella e Vittorio e già si sente profumo di fiori d'arancio