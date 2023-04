Re Carlo, le mani gonfie e rosse preoccupano i medici: di cosa soffrirebbe il sovrano

Lunedì 3 Aprile 2023, 09:31

Re Carlo III d’Inghilterra preoccupa per la salute delle sue mani, che appaiono sempre più gonfie. Dopo escluse le ipotesi di edema e gotta, la causa più probabile sembra essere l'artrite alle mani, una condizione comune nei soggetti sopra i 60 anni e che può peggiorare con il tempo. Sebbene non sia noto se il Re stia seguendo una terapia o dei farmaci per il suo problema alle mani, è probabile che ne sia consapevole. Ecco come sta davvero il sovrano.

Photo Credits: Kikapress; music: “Summer” from Bensound.com

