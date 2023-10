Antonella Clerici come sta? Anche oggi “È sempre mezzogiorno” non è andato in onda: ecco quando potrebbe tornare

Come sta Antonella Clerici? Quando torna in tv? Cambio di programmazione per È sempre mezzogiorno, il programma culinario in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 12. Nella giornata di lunedì 9 ottobre infatti, la trasmissione si è fermata per lasciare spazio alle celebrazioni del 60esimo anniversario del disastro del Vajont. Ma non è tornat in onda nemmeno oggi, 10 ottobre: ecco perché.

Antonella Clerici non va in onda: cosa succede

Dopo un cambio di programmazione avvenuto lunedì, È sempre mezzogiorno ha perso un altro appuntamento.

L'influenza

Già da domani – mercoledì 11 ottobre – la Clerici potrebbe tornare regolarmente in onda, sempre a partire dalle 11.55.

Sui social però, i fan si sono allarmati: nella foto, il termometro è accompagnato da un saturimetro, uno strumento che tutti abbiamo imparato a conoscere e utilizzare durante la pandemia; nei commenti sotto la foto sono infatti in molti a preoccuparsi per la conduttrice, che potrebbe aver contratto il Covid-19. Se così fosse, È sempre mezzogiorno non potrebbe certamente tornare in onda già da domani, ma per il momento nulla è ancora certo.