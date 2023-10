Anthony Genovese, l'appello ai genitori dello chef stellato: «Basta dare ai bambini solo pasta al pomodoro, vanno educati ai sapori»

«Basta dare ai bambini solo pasta al pomodoro». È l'appello di Anthony Genovese, chef del ristorante due stelle Michelin Il Pagliaccio di Roma, nel dialogo con Luca Ferrua, durante il Festival "C'è + Gusto a Bologna" a Palazzo Re Enzo, organizzato dall’hub del Gruppo Gedi Il Gusto.

L'appello dello chef stellato ai genitori italiani

Secondo lo chef i bambini, ma non solo perchè parla anche di ragazzi adolescenti, non sono abituati dai genitori indottrinati nel modo giusto ai sapori della cucina. «Tanti giovani vengono a mangiare con i genitori nel mio ristorante e troppo spesso, purtroppo, chiedono una pasta al pomodoro.

Il messaggio di Anthony Genovese

Nel suo ristorante Anthony propone una cucina «integralista». «Noi siamo perfettamente liberi nel nostro locale, gustare vuol dire essere se stessi, essere se stessi vuol dire essere liberi».

«Ora mangiano solo patatine - continua - Io sono cresciuto in Francia e mia nonna mi preparava alle 3 del pomeriggio un panino con delle polpette e i miei amichetti mi guardavano male e dicevano: “Cos'è questa puzza?” Ma era cucina sana, questa è cucina".

«Cultura non significa spaventare la gente è insegnare giorno per giorno a riconoscere la qualità di un prodotto e non significa lusso. La tradizione va bene, ma non deve rinchiudere il mondo moderno».