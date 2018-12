Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, è di nuovo amore: weekend romantico in montagna

In esclusiva su Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori in edicola da mercoledì 5 dicembre, le foto di Gigi D'Alessio in vacanza a Roccaraso con Anna Tatangelo. I due cantanti, dopo la profonda crisi che li ha tenuti lontani quasi un anno, ma pur sempre uniti per amore del loro bambino, Andrea, appaiono più innamorati che mai. Un amore che ora vivono con molta riservatezza, senza proclami e in una dimensione molto più famigliare, in attesa di affrontare il passo più importante.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: a passo di danza uno show per la vita



