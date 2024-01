Anna Gastel, morta la nipote di Luchino Visconti e presidente del MiTo: aveva 71 anni

È morta oggi a Milano, a 71 anni, Anna Gastel, dal 2016 presidente del Festival internazionale MiTo Settembre Musica. Lo rende noto l'assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia. «Anna Gastel - dice l'assessora - è stata per il Festival MiTo Settembre Musica una guida preziosa, capace di tenere unite, legate da filo sottile ma resistente della grande musica due città spesso in competizione come Milano e Torino. Lo ha fatto con la classe e l'eleganza spontanea che le appartenevano rivelandosi un'alleata ma anche un'amica preziosa per noi addetti ai lavori. Era erede di una milanesità d'altri tempi, nipote di Luchino Visconti che l'aveva portata, giovanissima, anche a fugaci apparizioni davanti alla macchina da presa».

Il ricordo

«La ricordo riservata, - conclude Rosanna Purchia - con una pronuncia della 'r' alla francese ma con una passione decisamente mediterranea per le cose che più le stavano a cuore.