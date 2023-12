Morta a 48 anni la pittrice Cristina Martella, raccontava la sua malattia su Facebook. Lascia un figlio

Un’altra giovane vita è stata spezzata a Pineto a causa di una terribile malattia. In paese c’è una profonda commozione per la scomparsa prematura di Cristina Martella, deceduta a soli 48 anni. Pittrice di talento e madre di Teo, Cristina era la figlia del presidente dei balneatori di Roseto e Pineto, Ariano, e nipote dell’ex presidente del consiglio comunale Ernesto Iezzi. Cristina ha lottato a lungo contro una terribile malattia e ha avuto anche la forza e il coraggio di raccontarla in parte sul suo profilo Facebook.

Negli ultimi mesi, stando a quanto racconta chi la conosceva bene, sembrava che quel male fosse in remissione. E lei lo aveva detto a tutti i suoi amici sui social con un post del 25 maggio scorso, accompagnato da una foto e sopra la scritta: «I capelli stanno ricrescendo, ma sembro una scienziata pazza con questi oltre 3 cm di ricrescita che non vuole piegarsi». A seguire, il suo ultimo messaggio risale al 6 novembre, dove si mostra fiere e di nuovo con i capelli lunghi.

La famiglia Martella, da decenni proprietaria del celebre lido La Lucciola, oggi vive un lutto che si estende ben oltre i confini familiari. Amici, clienti e colleghi condividono il dolore di questa perdita, sottolineando il ruolo fondamentale che Cristina ha svolto nella vita quotidiana della comunità.

La storia di Cristina è intrecciata con quella del padre Ariano, figura di spicco nel panorama politico e associativo locale. La sua famiglia, composta anche dalla sorella Arianna e dalla madre Anna, è stata sempre attiva nel supportare le iniziative della comunità.

La giovane pittrice, laureata in Economia Politica, ha scelto di seguire la sua passione per l’arte dopo un breve periodo trascorso a Londra. Il suo percorso artistico è stato un viaggio attraverso la trasformazione del figurativo in un segno maturo e personale, che ha dato vita a opere ricche di dettagli, dalle rappresentazioni della natura a quelle degli insetti che volano. La sua arte è diventata sempre più concettuale, una personale cosmogonia espressa su tele che si animano di movimenti spaziali e di segni fantastici. La notizia, come avviene sempre in questi casi e a maggior ragione con una donna di tale talento e notorietà, si è subito diffusa sui social. Centinaia sono i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. I funerali di Cristina si terranno oggi alle 10 presso la chiesa parrocchiale S. Agnese di Pineto.