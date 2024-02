Angelina Mango: «Mia madre non sarà con me a Sanremo, avrò paura ma voglio restare sola»

Angelina Mango è pronta a salire sul palco di Sanremo. Una prima volta a «quasi quarant’anni dal debutto di papà, è una ricorrenza e un pensiero molto dolce, per me». Figlia di Pino Mango e dell’ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente, Angelina ha deciso nella serata dei duetti, il 9 febbraio, di cantare il brano del padre La rondine. «Umanamente gli assomiglio - racconta a La Repubblica - per il fatto di essere sincera. Qualunque cosa si faccia nella vita, e nella musica, la sincerità arriva sempre. E come lui sono testarda sulle scelte artistiche».

L'assenza della madre

Il cognome Mango pesa? «Significa tanto amore per papà e sì, pesa.

Sono felice di essere in gara, è la mia prova». Sua madre non sarà con lei, al suo fianco. «Mamma non viene - racconta ancora a La Repubblica - ma è molto fiera di me, mi ha messo in guardia rispetto al fatto che avrò paura, non mi ha illuso del contrario…. Ma al festival non voglio la famiglia perché sentirei troppo il peso, la tensione e finiremmo per litigare. Devo stare tranquilla, lei c’è sempre per me e la chiamerò appena ho finito».

Il peso delle responsabilità

Angelina non vuole deludere nessuno ora che salirà sul palco del Teatro Ariston. Proprio nessuno. «Prima sentivo di essere una cantautrice e volevo che lo sapessero tutti, ora che lo sanno è come se avessi un peso in meno e una responsabilità in più. Non voglio deludere le persone che mi vogliono bene, il pubblico, Maria (De Filippi) che ha creduto in me e mi ha sostenuto per arrivare a questo punto. La vera vittoria, finita l’esibizione, sarà sapere di aver comunicato qualcosa».

Gli errori

Un verso di “Ci pensiamo domani”, sottolinea ancora il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, recita: “Quanto è bello sbagliare”. E sbagliare per la figlia di Mango si può: «In generale penso che sia giusto concedersi le libertà di sbagliare. Ma sono sempre stata razionale, con la testa sulle spalle. Sono molto autocritica, mi condanno da sola anche per i piccoli errori».