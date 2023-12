Ucraina, ucciso al fronte l'attore Andrii Pavlenko. La moglie: «La guerra non ha pietà di nessuno»

È morto mentre combatteva al fronte Andrii Pavlenko, attore ucraino impegnato nel conflitto contro la Russia. A darne l'annuncio ieri la moglie Daria Oriekhov: «La guerra non ha pietà di nessuno, si prende le nostre persone più care e amate! La guerra si è presa Andrii Pavlenko».

Guerra, Putin sta vincendo il conflitto? Ucraini esausti e a corto di armi, il nodo Crimea

La scomparsa

Come riportato dal giornale online ucraino «Ukrainska Pravda», l'attore ucraino Andrii Pavlenko è rimasto ucciso in combattimento nel corso del conflitto con la Russia. Ucraina. Questo è un terribile shock per tutti coloro che lo conoscevano». L'uomo lascia la moglie e due figli.