Ucraina, ucciso al fronte l'attore Andrii Pavlenko. La moglie: «La guerra non ha pietà di nessuno»

È morto mentre combatteva al fronte Andrii Pavlenko, attore ucraino impegnato nel conflitto contro la Russia. A darne l'annuncio ieri la moglie Daria Oriekhov: «La guerra non ha pietà di nessuno, si prende le nostre persone più care e amate! La guerra si è presa Andrii Pavlenko». Pavlenko era un attore con oltre cinquanta serie tv e film al suo attivo, famoso per aver recitato in «Dr Baby Dust», «Le nove vite di Nestor», «L'illusione della paura» e «1941». Molti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi. Tra questi, l'attore Oles Katsion, che lo ha definito «un amico, un attore di talento, un documentarista, un militare delle forze armate ucraine, un padre amorevole e un vero patriota dell'Ucraina. Questo è un terribile shock per tutti coloro che lo conoscevano». L'uomo lascia la moglie e due figli.