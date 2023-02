Andrea Delogu, età, l'infanzia in comunità, il matrimonio (finito) e il fidanzato giovanissimo: tutto sulla conduttrice tv, oggi ospite a Domenica in

Andrea Delogu, all'anagrafe Maria Andrea Delogu, conduttrice e radiofonica, scrittrice e attrice italiana è ospite oggi, 19 febbraio, di Mara Venier a Domenica In per raccontare della sua vita privata e carriera. Andrea è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo e vanta nel suo curriculum anche ruoli cinematografici e un’esperienza di scrittrice oltre che conduttrice radiofonica. Ma chi è Andrea Delogu?

Andrea Delogu, chi è: l'infanzia nella comunità di San Patrignano

Andrea Delogu, nasce a Cesena il 23 maggio del 1982 (ha 40 anni). Il suo nome le è stato dato dal padre che avrebbe tanto voluto un maschio. Andrea ha una sorella, Barbara, e un fratello, Evan. Vive fino ai 10 anni nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori (Walter Delogu e Titti Peverelli), che lì si sono conosciuti. Andrea ha sempre parlato in modo libero della sua esperienza, che racconta anche nel romanzo del 2014, La collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola. Di quell’esperienza ha sempre raccontato di aver imparato molto, soprattutto la condivisione, il senso di comunità e il rispetto. Andrea infatti parla spesso della sua infanzia nella comunità di Vincenzo Muccioli, luogo dove il padre di Andrea, Walter Delogu, era l’autista personale e la guardia del corpo del fondatore della comunità di San Patrignano, come si vede anche nella serie Netflix “Sanpa”.

Gli esordi

Da sempre una bambina iperattiva e appassionata di canto e ballo. La passione per lo spettacolo è nata a 14 anni quando a Rimini a un concerto di Cristina D’Avena a causa di un ritardo della cantante, è salita sul palco per mancanza di un conduttore. Sentire la sua voce nel microfono le ha provocato un’emozione immensa, tanto da farne il suo lavoro.

La carriera

Il suo debutto televisivo è nel 2002, quando entra a far parte delle Letteronze, il corpo di ballo di Mai dire domenica, condotta dalla Gialappa’s Band insieme al Mago Forest. Dopo altre partecipazioni televisive, si avvicina alla conduzione. È al timone di A casa di Andrea dal 2004 al 2007 su Match Music, ma ne è anche l’autrice. Da lì ha inizio una carriera di conduttrice di grande successo, che la vede al comando di diverse trasmissioni, tra cui Stracult, Parla con lei e Dance Dance Dance. Nel 2018 viene chiamata da Renzo Arbore per Indietro tutta! 30 e l’ode e l’anno dopo Guarda… Stupisci, entrambi in prima serata su Rai 1. Sarà però l’edizione 2020 de La vita in diretta Estate, che conduce in coppia con Marcello Masi, a farla conoscere al grande pubblico. È anche una conduttrice radiofonica e nel 2020 si cimenta anche nella sua prima prova di attrice, recitando nel film Divorzio a Las Vegas, al fianco di Giampaolo Morelli. Nel 2022 su Rai 2 conduce il programma, dedicato alla musica, Tonica. Nell’estate dello stesso anno conduce con Stefano De Martino, di Tim Summer Hits, rassegna musicale itinerante con il meglio dei cantanti della musica italiana, in onda su Rai 2. L'abbiamo vista protagonista il Prima Festival, segmento in onda poco prima delle serata del Festival di Sanremo 2023, con Jody Cecchetto e gli Autogol.

Il matrimonio (finito) con Francesco Montanari

Andrea delogu nel 2016 sposa l'attore Francesco Montanari . La loro è stata una storia movimentata, come quella di tante coppie. Si sono lasciati per ben due volte, dopo soli 4 mesi dall’inizio della relazione e anche in un secondo momento. Poi però essendo molto affiatati hannod eciso di sposarsi. A Gennaio 2021 è uscita la notizia che la coppia sia in crisi e decidono di lasciarsi.

Il fidanzato (cool e giovanissimo) Luigi Bruno

Nel settembre 2021 viene avvistata insieme a Luigi Bruno, che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Luigi Bruno è un fotomodello, non molto noto nel mondo dello spettacolo. È balzato agli onori della cronaca rosa per via della relazione con Andrea Delogu, la nota conduttrice tv. Occhi scuri e capelli castani, lui è stato beccato insieme a lei dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti che non lasciano dubbi sulla natura della loro relazione. Poi il 4 ottobre del 2022 tutte le voci vengono confermate dai diretti interessati. La storia d'amore di Andrea Delogu con il modello Luigi Bruno, è stata svelata ufficialmente di un post Instagram pubblicato proprio da Delogu nell’ottobre del 2022. Un post dolce che parla dei sentimenti che legano la conduttrice e Bruno. Ormai non si nascondono e anche quei 17 anni di differenza d'età che c'è tra i due (lui ha 23 anni) per loro non è un problema. «Voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare». le parole che Andrea lascia sulla sua bacheca di instagram dedicate al fidanzato mettono a tacere qualsiasi dubbio o paura.