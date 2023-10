Blanca 2, stasera in tv la prima puntata: orario, cast, trama, anticipazioni e trama. Lo spoiler della detective: «Tra me e lo chef Nanni nasce qualcosa»

Blanca torna sulla scena del crimine pronta a indagare sul suo passato. La «follia» unica della detective non vedente e la sua estrema vitalità hanno già conquistato il pubblico nella prima stagione. Ora, gli episodi della nuova serie ( che iniziano stasera) sono l'occasione per conoscere più in profondità il mondo della protagonista e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia - più di quelli legati alla morte della sorella - che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino.