Alda D'Eusanio, il dolore della giornalista per il marito morto 24 anni fa: chi era Gianni Statera. «Sono ancora innamorata di lui»

Alda D'Eusanio ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno. La giornalista ha ripercorso il suo passato, partendo da un’infanzia non semplice fatta di conflitti importanti con la madre «Papà era orgoglioso di me, mamma no. Io non l’ho perdonata, sono sincera». Ma tutto quell'amore che le è mancato dalla figura materna Alda lo ha trovato nel marito, il grande professore di sociologia Gianni Statera conosciuto all’università. «Mio marito mi ha amata tanto, mi ha ricompensata d’amore. Lui era preside della facoltà di sociologia e mi ha preso con l’intelligenza, era l’uomo più intelligente. Era un grande personaggio, sono stata molto fortunata. La fortuna è quando incontri l’uomo giusto che ti ama al modo giusto. Mio marito all’inizio non lo sopportavo. Sono passati 24 anni da quando è morto e tutt’ora so che era quello giusto per me. Il modo di amarmi, di proteggermi, di litigare da Dio… Io ero la passione e l’errore, lui la logica e l’ordine». Chi era Gianni Statera il marito di Alda D'eusanio?

Gianni Statera era nato il 27 novembre del 1943 ed è morto il 1 maggio del 1999 all'età di 55 anni. Era un grande sociologo: ha insegnato metodologia e tecnica della Ricerca Sociale e sociologia delle relazioni internazionali, ma è stato anche il primo preside della facoltà di Sociologia, fondata nel 1991. Il marito della D'Eusanio inoltre è stato direttore dell’Osservatorio di sociologia elettorale e della rivista Sociologia e ricerca sociale. Fratello del giornalista Alberto, nel 1983 ha sposato la giornalista Alda D’Eusanio. la coppia non ha mai avuto figli.

Il rapporto tra i due

Nonostante il marito sia morto nel 1999, Alda D’Eusanio non ha più avuto altre storie: «Il mio lutto continua e lui sarebbe contento perché era gelosissimo. Sono ancora innamorata di lui. Le ultime parole che mi ha detto? “Quanto sono felice di averti sposato”. E lo risposerei ancora mille volte»

Gianni Statera è morto all’improvviso, stroncato da un male fulminante. «All’inizio non mangiavo e non bevevo. Ero arrivata 34 chili, volevo solo morire. Poi in un negozio ho visto Giorgio, un pappagallo tutto piume e ossa che pativa un lutto e non mangiava più. L’ho portato a casa, lui piace la pasta e un rigatone lui, uno io, abbiamo ripreso a mangiare», ha raccontato la giornalista.